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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak ve bÃ¶lgede barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla Batman'da 'Eren KÄ±ÅŸ-14 (GÃ¶mÃ¼k) Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ SÃ¼leyman GÃ¼r Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Operasyonda Batman Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma Ã¶zel harekat (JÃ–H) ve gÃ¼venlik korucusu timlerinden oluÅŸan 620 personel gÃ¶rev aldÄ±. Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Eren' kÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±nÄ±n halkÄ±n desteÄŸi ile inanÃ§lÄ±, kararlÄ± ve baÅŸarÄ± ile devam ettiÄŸi belirtildi.

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