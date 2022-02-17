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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Aranan 2398 şahıs yakalandı

#İçişleri Bakanlığı#Aranan Şahıs#Emniyet
Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Aranan 2398 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada toplam 2.398 kişinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İçişleri Bakanlığı; aranan şahısların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün ülke genelinde “Aranan Şahıslar” Uygulaması yapılmıştır.

Yapılan uygulamalarda 6.944 ekip, 21.856 personel görev almış, 2.676 ikamette arama yapılmıştır. Aranan şahıslar uygulaması sonucunda,
- 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1.549 şahıs,
- 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 242 şahıs,
- 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99 şahıs,
- 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 32 şahıs,
- 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs olmak üzere;
1931’i hükümlü, 467’si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2.398 şahıs yakalanmıştır.

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Yakalanan bu şahıslar arasında 'adam öldürme suçundan 11, 'hırsızlık' suçundan 302, 'yaralama' suçundan 282, 'cinsel suçlardan' 58, 'yağma' suçundan 29, 'dolandırıcılık' suçundan 135, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 98, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 4, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan 38, şahıs bulunmaktadır. Ayrıca 2’si çocuk olmak üzere 9 kayıp şahıs bulunmuştur.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 7 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 284 adet mermi, 2.960 gr. esrar, 47 gr. eroin, 7 gr. bonzai ve 3.090 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."

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#İçişleri Bakanlığı#Aranan Şahıs#Emniyet

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