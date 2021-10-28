Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! 548 okul servis aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda, kurallara uymayan 2 bin 667 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesi geri alındı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 619 kişi yakalandı" denildi.
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