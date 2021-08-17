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Haber Giriş: 17.08.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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