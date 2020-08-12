AA
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
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