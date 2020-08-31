MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 19:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’ kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle