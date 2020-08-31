Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’ kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor."
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