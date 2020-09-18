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DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Adıyaman kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Adıyaman kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

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