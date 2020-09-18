DHA
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Adıyaman kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
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