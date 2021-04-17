Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! Görüntüleri paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'a tepki göstererek "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.
İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı:
Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.
Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir.
Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 17, 2021
Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir @EU_Commission pic.twitter.com/hzHQ2AUZTD
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