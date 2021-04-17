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Haber Giriş: 17.04.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! Görüntüleri paylaştı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'a tepki göstererek "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı:

Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Yunanistana sert tepki Görüntüleri paylaştı

Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir.

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