Son dakika: Bakan Soylu anlattı... Thodex vurguncusu ne zaman iade edilecek?

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Soylu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



Emniyet, Adalet Bakanlığı ile temas kurdu. Arnavut emniyetiyle temas kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu dün törenler esnasında arz ettik. 2 arkadaşımız Arnavutlukta’lar. Sabah gideceklerdi. Dosyalarla hem de iade süreçleri ile ilgili. İade süreçleri biraz sürer, orada mahkemeye çıkmak zorunda. Deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak.



İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına, ilk mi ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlı. Şu ana kadar Arnavut makamları bize çok yardım eden tavır sergilediler.

ÖĞRETMENLERİN EYLEMİNE MÜDAHALE



Yani meslekler arasında kamplaşma, kutuplaştırma yapılmak isteniyor. Sanki 2023'te bir cumhurbaşkanlığı ve vekil seçimi yok da Türkiye başka noktaya taşınmak istiyor gibi kaygı var içimde. Öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek... Bu çabanın sebebinin ne olduğunu henüz anlayabilmiş değilim.

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Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Tahrik etmeye çalıştılar ve başaramadılar. Bunu Avrupa'da ya da başka ülkelerde yapabilirsiniz ama Türkiye'de yapamazsınız. Eylem yasaya uygun mu değil mi? Bir eylem yapılıyor. Bu eylemi yapmak yasaksa polis uyarıyor defalarca; yapmayın Eylemmatikle karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda öğretmen değil. Velev ki müdahalede eksiğimiz de olabilir bunu da değerlendiririz. Bu kişi HDP'nin amblemiyle, onların malum işaretleriyle eylem yapan bir kişi. Onu gözaltına aldılar. İfadesini alırlar. Dün 30 Ağustos'tu. Herhalde CHP'liler bunu gözden kaçırdı. Kortej yürüyor öbür tarafta.

Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var. Buradan beslenmeyiniz. Kayseri Tomarza'da bir polisimize şiddet uygulandı. Ben dün akşam olayı öğrendim, Valimizle konuştum. Tutuklandı dün akşam. Olayın her tarafına bakıyoruz.

Kanunda ne yazıyor buna bakmak lazım. Bu sivil itaatsizliği sürekli önermeye çalışan, kaos oluşturmaya çalışan anlayışın sonucu olmadığını ifade etmek istiyorum.





