Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Osman Kavala tepkisi

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Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Bugün muhtarlığın geleceğini konuşmalıyız, 200 senelik bir geçmişi var. Hafızamızda, tarihimizde her anında kendine ait bir yeri var. Birileri ısrarla geriye çevirmek istese de Türkiye önümüzdeki 100 yılı planlıyor. Artık hep birlikte gelecek hayalimiz konuşmalıyız.



Bizim ülkemiz var oldukça muhtarlık sistemi var olacak. Onlar söyledikçe hizmetlerimizin doğru karşılık bulduğunu ben muhtarlarımızdan öğreniyorum. Üzerine düşmemiz gereken birçok meseleyi birlikte başarmaya çalışıyoruz. Muhtarlık kurumu bu topraklar var olduğu sürece devam edecektir.

Soylu, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

İçeride ve dışarıda yeni Türkiye'yi kavrayamayanların ve hazmedemeyenlerin olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Dün akşam bir bildiri yayımlandı. Bu aralar çok moda oldu, canı sıkılan bildiri yayımlıyor. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş, içinde Amerika'sı da var Almanya'sı da var. Diyorlar ki 'Ey Türk yargısı, Osman Kavala'yı serbest bırak hem de derhal serbest bırak, talimatımızın dışına da çıkma'. Osman Kavala için seferber olmuş Batı'ya diyeceğim şudur; Türk yargısı 'bitti' demeden, bitmez, bunu da herkes böyle bilsin. Türkiye artık dışarıdan parmak salladığınız, parmak salladıkları zaman süklüm büklüm olan bir Türkiye değil. İki satır açıklamayla istediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir ülke hiç değil. Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez, 'derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil. Burası 2 bin yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin."

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Merkezi, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün de büyükelçilerin açıklaması gibi bir rapor hazırladığını bildiren Soylu, Türkiye ile ilgili dertlerin, neye kızıldığının madde madde yazıldığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neymiş, Türkiye, Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamış, bunu yapamazmışız. Başka? Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte Maraş'ı yeniden açmış, bunu yapamazmışız. Başka? Türkiye Ayasofya'yı açmış bunu yapamazmışız, PKK'nın yönettiği belediyelere kayyum atamışız bunu yapamazmışız. Tırnak içerisinde söylüyorum, güya onlar açısından kusurlarımızı tek tek saymış. Başka ne saymış? Sabahtan akşama kadar Türkiye'ye küfür eden, hakaret eden Can Dündar'a yaptığımız yanlışmış, bunu saymış, Selahattin Demirtaş saygın bir politikacıymış, 6-8 Ekim olaylarının faili değilmiş, bunu saymış. Gezi olaylarını tertipleyen Osman Kavala'yı serbest bırakacakmışız, bunu saymış. DHKP-C'li Ebru Timtik cezaevinde ölüm orucunda ölmüş, onu saymış. Bunların hepsine haksızlık etmişiz.

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Bunların kullandıkları ifadeler de şöyle, Osman Kavala'ya sivil toplum aktivisti, Demirtaş'a saygın politikacı, Can Dündar'a gazeteci. Sanki biz hayatımızda gazeteci, aktivist, politikacı görmedik. Aklı başında hangi politikacı şiddet çağrısı yapar? Onlarca insanın şehadetine sebebiyet teşkil eder? Aklı başında hangi aktivist darbe tezgahlar, hangi gazeteci ülkesine ihanet eder, devletinin sırlarını ifşa eder, darbeci örgütlerin borazanlığını yapar?"

Kimin kiminle nasıl "kanka" olduğunun iyi görülmesi gerektiğini belirten Soylu,"Dün 10 tane büyükelçi bildiri yayımlamış. 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'nin özgür bir ülke olduğuna işaret eden Soylu, özgürlüğün kimseden hediye alınmadığını ve şehit kanlarıyla bu toprakların kazanıldığını vurguladı.

Elmadağ'da bir şehit ailesinin evine yaptığı ziyareti de hatırlatan Soylu, burada ailenin "vatan sağ olsun" dediğini aktardı.

'MUHTARLARIMIZLA İSTİŞARE HALİNDEYİZ'



Her alan muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Sahadaki bilgi doğrudan merkeze aktarma imkanı elde ediyoruz. Son iki ayda yaptığımız toplantılarda idare sitemine katkılarda bulunuyorsunuz.



Muhtarlarımızın işlerini takip etmek için adımlar attık. Hani Ankara geliyorsunuz ya size bir Muhtar Evi lazım değil mi? 2022 yılının 19 Ekim’inde Muhtarlar Evi’ni açacağız.



Bizim önümüze koyabilecekleri tek engel ayrılıktır. Pek çok konuda düşünce farklılıklarımız olabilir ama istiklal mücadelesinde cumhuriyetimizi kazandıranlar, bir adım daha ileriye gidebilmemizi sağlayanlar bir sorumluluk yükledi.

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'HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE’DİR'

Geçen gün Tunceli’de ifade ettim. İçeriden saldırılar dışarıdan saldırılar da önemli. Rahmetli Menderes dışarıdan gelen saldırılara karşı koyamadı. 27 Nisan’da içeriden tezgah kurdular başaramadılar. 6-8 Ekimde, 15 Temmuz’da içeriden ve dışarıdan tezgah kurdular başaramadılar. Onlar dışarıdan ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar başaramadılar. Türkiye’nin ördüğü koza sayesinde başaramadılar. Hedefimiz daha güçlü Türkiye’dir.