Son dakika: Bakan Soylu: Katar’daki Dünya Kupası'nda 3 bin 250 personelimiz görev alacak

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Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terör örgütleri devletleşmeye çalışıyorlar. PYD ve DEAŞ Suriye ve Irak’ta devlet otoritesini yok ettiler.

Ülkeler küresel sistemin oluşturduğu krizlerde yerelde yalnız bırakılmışlardır. Terörden göçe kadar tüm yansımalara maruz kaldık. İstikrarı bozulan iki devletle komşuyuz.

Afganistan’dan Pakistan’dan gelen göç rotası üzerindeyiz. 3 tarafımız denizlerle çevrili diğer kaçakçıları da kontrol etmek zorundayız. PKK ve DEAŞ uyuşturucu ve göç konusunda ortak çalışmaktadır.

2 yıldaki afetler sonrası 58 bin konut yaptık, 40 binin bitirdik. Arnavutluk’taki deprem sonrası ise 522 konut yapıldı.

Dünyada 4 yılda gerçekleşen 20 gösterinin 10’u ABD ve AB’de gerçekleşti. 2015-20 arasında Türkiye’de yüzde 3’ten 0.6’ya düştü. Bizim yapmamız gerek toplumsal olaylara sert müdahale değil müzakere esaslı yaklaşımdır.



Kurumlarımızı günlük tartışmaların içine çekip yıpratmayalım. Marjinal grup çıkıp zorluyor daha sonra grubun tamamını gösteriliyor. Tek bir arzuları var her marjinal grup gibi. Yaptıkları eylemin ertesi gün gazetecilerden bizim açımızdan olumsuz gözükmesi, pespaye bir düşünce. Bir insan kendi ülkesine bunu yapar mı. Kötücül anlayışa bir malzeme verilmemek için gayret sarf edilecek.

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Katar’da 2022’de bizim polisimiz güvenliği sağlayacak. 3 bin 250 personelimiz Kasım ve Aralık ayında 45 gün Katar’da Dünya Kupası için görev yapacaklar. Uluslararası alanda yetkinliğimiz var.