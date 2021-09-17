Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Büyükşehir Belediye Erzurumsporda hedef Süper LigBüyükşehir Belediye Erzurumspor'da hedef Süper Lig#Muzaffer Bilazer
Ömür boyu hapisleri isteniyor Tahliyelerini talep ettiler, reddedildiÖmür boyu hapisleri isteniyor! Tahliyelerini talep ettiler, reddedildi#Bursa
Son dakika... Bakan Muştan fahiş fiyat ile mücadele açıklamasıSon dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması #Fahiş Fiyat
Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılarÜnlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!#Lucy Mecklenburg
Dünya bu skandalla çalkalanıyor ABDli olimpik cimnastikçiler, FBIı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladıDünya bu skandalla çalkalanıyor! ABD'li olimpik cimnastikçiler, FBI'ı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı#Simone Biles
Türkiyede yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladıTürkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı#İş Dünyası
Deniz otobüsünde iğrenç olay Uyurken cinsel istismarda bulunduDeniz otobüsünde iğrenç olay! Uyurken cinsel istismarda bulundu#Deniz Otobüsü
Orhan Gencebayın oğlu Gökhan Gencebay Seda Han Özmen ile evlendiOrhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Seda Han Özmen ile evlendi!#Orhan Gencebay
İngilterede Yüksek Mahkemeden flaş karar: Prens Philipin vasiyeti gizli kalacakİngiltere'de Yüksek Mahkeme'den flaş karar: Prens Philip'in vasiyeti gizli kalacak#Prens Philip
Galatasaray Lazio maçında Strakoshanın büyük hatası Dubravkayı hatırlattı İGalatasaray Lazio maçında Strakosha'nın büyük hatası Dubravka'yı hatırlattı! İ#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#27 Mayıs 1960 Darbesi#Adnan Menderes
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan önemli açıklamalar

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anma töreninde açıklama yaptı.

Haberin Devamı

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Neden bu kadar nefret? Hangi telkinleri ortaya koydukları, hangi menfaatleri temin ettikleri. Aslen iktidar hırsı da var ama bizim içimizdeki insanların nasıl bir vicdanla böyle büyük bir nefret ortaya koyduklarını hala anlayabilmiş değilim. Bir kaç gün sonra idam edileceğini bildiğiniz halde bir babanın oğluna, eşine son kez sarılmasını nasıl bir vicdanla reddedebilirsiniz. Nasıl bir kininiz vardı ki hasta olmasına rağmen alelacele idam edilmek için Menderes'i idama götürürken sağlıklı görünsün diye kollarına girmiş iki askeri fotoğraf çekilirken çekilin talimatı verdiniz? Siz bu ülkenin suyundan içmediniz mi? Şurada Şehzadebaşı var, rahmetli Menderes, Polatkan idam edildiği gün orada davullar çaldı. Nasıl bir ruh hastasıydınız ki Menderes'in kasasını açıp içine her türlü paçavrayı koyup resmini çekip gazetelere verdiniz. Güya yolsuzluk tahkikat komisyonları kurdunuz. Bir tane bile tamamlanmış dosyayı milletin önüne neden koyamadınız? Bu ülkeye karşı hiç mi bağlılığınız yoktu.

46 yaşındaki, 51 yaşındaki bir devlet adamı, bir başbakan, bunların ağabeyi konumundaki bir cumhurbaşkanını hiç düşünmediniz mi? Belki hayatımızın sonuna kadar anlamakta zorluk çekeceğimiz mesele şudur, bu yalanları içinizde nasıl diri tuttunuz da sizlerden sonrakilere aktardınız da bugün aynı yalanları isimleri değiştirip bugünkü cumhurbaşkanımıza atıyorsunuz. Bir siyasetçi utanmadan sıkılmadan 'her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atabiliyor' diye iftira atabiliyor. 15 Temmuz'da aynı heyecanı yaşayıp tankları alkışladılar. Şu arkamızda yatanlar bu iftiralara karşı nasıl dik durmuşlarsa bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki biz de aynı şekilde aynı yolda sonuna kadar düşünmeden yürümeye hazırız.

Haberin Devamı

Polatkan, maliye politikalarının dehasıydı, güçlü bir adamdı. Türkiye'nin o günkü şartlarına rağmen büyük yatırımlarının planlayıcısıydı. Eğer 60 yıl sonra biz buraya geliyorsak sadece şehit edilişleri ile alakalı değildir. Kişiliklerinin kuvvetli olması, bu ülkeye bıraktıkları ile alakalıdır. Bundan sonraki 17 Eylüllerde de inşallah bizler ve bizlerden sonra gelenler burada olacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#27 Mayıs 1960 Darbesi#Adnan Menderes