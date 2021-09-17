Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Neden bu kadar nefret? Hangi telkinleri ortaya koydukları, hangi menfaatleri temin ettikleri. Aslen iktidar hırsı da var ama bizim içimizdeki insanların nasıl bir vicdanla böyle büyük bir nefret ortaya koyduklarını hala anlayabilmiş değilim. Bir kaç gün sonra idam edileceğini bildiğiniz halde bir babanın oğluna, eşine son kez sarılmasını nasıl bir vicdanla reddedebilirsiniz. Nasıl bir kininiz vardı ki hasta olmasına rağmen alelacele idam edilmek için Menderes'i idama götürürken sağlıklı görünsün diye kollarına girmiş iki askeri fotoğraf çekilirken çekilin talimatı verdiniz? Siz bu ülkenin suyundan içmediniz mi? Şurada Şehzadebaşı var, rahmetli Menderes, Polatkan idam edildiği gün orada davullar çaldı. Nasıl bir ruh hastasıydınız ki Menderes'in kasasını açıp içine her türlü paçavrayı koyup resmini çekip gazetelere verdiniz. Güya yolsuzluk tahkikat komisyonları kurdunuz. Bir tane bile tamamlanmış dosyayı milletin önüne neden koyamadınız? Bu ülkeye karşı hiç mi bağlılığınız yoktu.

46 yaşındaki, 51 yaşındaki bir devlet adamı, bir başbakan, bunların ağabeyi konumundaki bir cumhurbaşkanını hiç düşünmediniz mi? Belki hayatımızın sonuna kadar anlamakta zorluk çekeceğimiz mesele şudur, bu yalanları içinizde nasıl diri tuttunuz da sizlerden sonrakilere aktardınız da bugün aynı yalanları isimleri değiştirip bugünkü cumhurbaşkanımıza atıyorsunuz. Bir siyasetçi utanmadan sıkılmadan 'her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atabiliyor' diye iftira atabiliyor. 15 Temmuz'da aynı heyecanı yaşayıp tankları alkışladılar. Şu arkamızda yatanlar bu iftiralara karşı nasıl dik durmuşlarsa bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki biz de aynı şekilde aynı yolda sonuna kadar düşünmeden yürümeye hazırız.

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Polatkan, maliye politikalarının dehasıydı, güçlü bir adamdı. Türkiye'nin o günkü şartlarına rağmen büyük yatırımlarının planlayıcısıydı. Eğer 60 yıl sonra biz buraya geliyorsak sadece şehit edilişleri ile alakalı değildir. Kişiliklerinin kuvvetli olması, bu ülkeye bıraktıkları ile alakalıdır. Bundan sonraki 17 Eylüllerde de inşallah bizler ve bizlerden sonra gelenler burada olacak.