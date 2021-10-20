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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Diayarbakır'da açıklamalar

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Diyarbakır#Bakan Soylu
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Diayarbakırda açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir alt yapımızı güçlendirdik. Onlar batının tuzağı ile çok geriye düştüler. Batı ile mesafeyi açmak için çok çabaladılar. AK Parti Türkiye’nin her yanına elini uzattı. Türkiye eski günlerine dönmesin güçlü bir şekilde ilerleyebilsin diye. Türkiye güçlü bir şekilde ayakta durmaktadır.

Bu siyasi muhalefet hem miyoptur uzağı göremez hem de yakını. Salgın döneminde mağdur olmadan, hesap sorulmadan tedavi edildi. Devletimizin bütün birimleri el ele oldu.

Hangi fitneyi ortaya koyarlarsa koysunlar Türkiye çok büyük adımlar attı. Recep Tayyip Erdoğan geri kalmışlığı attı.

Biz gece dün gece 2-2 buçukta şehrin merkezindeydik. Huzur da ekonomik zenginlik de Diyarbakır’ın hakkı.

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Bize hesap soracaklarmış, terörü bitirdiğimizin, FETÖ’yü tasfiye ettiğimizin mi hesabını soracaksınız. Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu Avrupa’nın 10 büyükelçisi ile. Halep ordaysa arşın burada. 2023’ü beklersin boyunun ölçüsünü alırsın. Allah bize 10 tane büyükelçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmesin. Cumhur ittifakının yapacağı çok iş var. Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı çok iş var.

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