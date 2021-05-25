Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Bahçeli açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:



"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN BAKAN SOYLU AÇIKLAMASI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu ilgili açıklamalarda da bulundu.

'ŞAİBELİ VE ŞÜPHE UYANDIRAN OLAYLAR'

Anadolu Ajansı muhabirinin İçişleri Bakanı ile ilgili hükümetin iki üyesine yöneltilen ısmarlama sorunun gündeme oturduğunu kaydeden Bahçeli, "Âdeta düğmeye basılmışçasına şaibeli ve şüphe uyandıran olaylar üst üste çakışmış, biri biterken diğeri tedavüle sokulmuştur. Bunlardan birisi de PKK'nın Pençe Harekâtlarının komuta merkezlerine maket uçaklarla suikast girişimidir. Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Batman İnsansız Uçak Sistemler Üs Komutanlığı maket uçaklı terör saldırılarının hedefi olmuştur. Çok şükür bu saldırılar zamanında ve isabetle engellenmiştir" dedi.

'KONU DEVLETİMİNİZ SAYGINLIĞI VE BEKASIDIR'

Bahçeli, bir suç varsa, suçluların objektif delil ve belgelerle tespiti yapılmışsa adresin bağımsız Türk mahkemeleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adalet ne diyorsa olacak bellidir. Bundan ürkmeye, çekinmeye gerek de yoktur. Ancak karambolde siyasi fırsatçılığa kalkışanlar, zalimlerin dolduruşuna gelip ülkemizin haysiyetini iki paralığa çevirmek için konuşan ve konuşturulanlar iki dünyada bunun hesabını muhakkak vereceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş imkansızdır. İkazen diyorum ki; hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanı’nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu, devlet-i ebed müddet irademizin korunmasıdır. Konu, devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez."







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