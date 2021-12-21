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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Ankara
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor. Soylu,' TC aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, Cumhurbaşkanımız olmak üzere hakaret eden şaklabanları var. Hiç Kimsenin aklına gelmez mi üzerine elbise alacak olmayan adam yüzlerce kişiyi yanında çalıştırıyor. Bu nasıl çalıştırıyor? Alenen casusluk yapıyorlar. Alenen bu ülkenin topraklarına ve insanlarına hakaret ediyorlar. Bir yerlerde itibar görüyorlar.' dedi.

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Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Batı dünyası bir cinnet halinde. İçerisindeki uzantılar ile bizi bazı terör örgütleri ile yan yana getirmeye çalışırken dünyanın en kanlı terör örgütüne para veriyorlar, silah veriyorlar kimsenin çıtı çıkmıyor.

Ben ABD vatandaşı olsam ülkemden ve devletimden utanırım. AB vatandaşı olsam terör örgütlerine verdiği destek utanır ve hesabını sorarım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da onlara öykünenlerin sayısı bir elin parmaklarından fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Batıyı bir tapınak haline getirenlerin sayısının bir elin parmaklarından fazla olduğunu hepimiz biliyoruz.

'ALENEN CASUSLUK YAPIYORLAR'

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, Cumhurbaşkanımız olmak üzere hakaret eden şaklabanları var. Hiç Kimsenin aklına gelmez mi üzerine elbise alacak olmayan adam yüzlerce kişiyi yanında çalıştırıyor. Bu nasıl çalıştırıyor?

Alenen casusluk yapıyorlar. Alenen bu ülkenin topraklarına ve insanlarına hakaret ediyorlar. Bir yerlerde itibar görüyorlar. Ankara’nın göbeğinde dünyanın en büyük ülkesi addedilen elçiden aldıkları talimatla ülkeyi karıştırmak için her şeyi yapıyorlar. Her şey açık.

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Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. ABD Büyükelçisi ile 4-5 kere oturacaksın bunu göstereceksin. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin. Şehidine gazine her türlü küfrü edeni yanında tutacaksın sonra da bu millete bunu unutturmaya çalışacaksın. Cumhuriyetin 1. asrı bize emanet edildi. Bu iş büyükelçilere Türkiye’yi şikayet ederek olmaz. Bu asıl millet vicdanlı bir millettir. Tarihin en büyük terör kuşatması ile karşı karşıyayız.

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Bir tek faili meçhul cinayet göstereceksiniz. Siz insan haklarını, demokrasiyi istismar ettiniz. Sabah akşam iftira edeceksiniz sonra arka kapıdan dolanıp yalakalık yapacaksınız, biz bunları görüyoruz.

Terör örgütleri son 15-20 yılda nasıl bu kadar semirebildi. Geçen yıl yakaladığımız 86 ton bu yıl 56 ton esrarı getiren bizler değiliz. Yarım yüzyıldır Afganistan ile uğraştılar ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Suriye ile Irak’ı 2 terör örgütüne teslim et. İran’a ambargo uygula sonra da Türkiye’yi boğmaya çalış. Bunları dikkatle izlemek durumdayız. Türkiye birçok terör örgütü ile mücadele eden belki de tek ülkedir. Terörü kaynağında kurutuyoruz.

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