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Haber Giriş: 19.10.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

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