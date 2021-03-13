Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti

İşte Fahrettin Koca'nın o mesajı:

''İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.''

Bakan Soylu'nun annesinin vefat haberinin ardından peş peşe taziye mesajları yayınlandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:

İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:

İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah’tan rahmet, başta sayın bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Hanımefendinin vefat haberini üzülerek aldım. Annemize Cenab-ı Allah'tan rahmet; Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

İçişleri Bakanımız, dava ve yol arkadaşım @suleymansoylu’nun ve ailesinin acısını paylaşıyor, merhume Servet Soylu’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ:

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem annesinin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabır dilerim.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN:

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız ile kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun muhterem validelerine Mevlamdan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sayın Bakanımız ve ailesine sabırlar diliyorum.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN:

İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu'nun değerli annesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımız ve ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL:

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun muhterem annesi Servet Soylu hanımefendi rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sn. Süleyman Soylu’ya ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:

Değerli kardeşim, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başta Bakanımıza ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MUSTAFA ATAŞ:

İçişleri Bakanımız Sn.@suleymansoylu’nun ahirete irtihal eden muhterem annesine Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımıza ve değerli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA:

İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu ‘nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ:

İçişleri Bakanımız Sayın@suleymansoylu'nun muhterem annesi Servet Soylu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

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