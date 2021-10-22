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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar

#Bakan Soylu#Hak-İş#Süleyman Soylu
Son dakika: İçişleri Bakanı Soyludan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılıyor.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İran'ın 560 kilometre sınırı var Türkiye'ye. Bir durgunluk söz konusuydu göç hadisesinde, yaklaşık günde 5 bin kişi Afganistan-İran sınırını zorluyor. 3 binini durduruyorlar, 2 bini İran sınırının içine giriyor. 3 buçuk milyonun üzerinde İran'da Afganlar var. Bunların 2 milyonu hareket etmeye hazır, her gün gelen 2 bin kişiyi de üzerine eklerseniz çok önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Suriye, aynı şekilde Afrika... Batı, içerisinde kaldığı sorunları, vizyonsuzluğu, yönsüzlüğü, karmaşıklığı gündeminden çıkarabilmek için tüm sorunları doğuya yıkmaktadır. Bunun bir strateji olduğunu ve bu stratejiye karşı elbirliğiyle bir duruşumuzun olması lazım geldiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.

2 milyon 350 bin doğu ve güney sınırlarımızdan Türkiye'ye girişi engelledik. 1 milyon 150 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu insanlar buraya niçin geliyorlar? Sınırda mücadele yapmaksak sınırlarımızda ve içeride kaçak göçle mücadele etmezsek 3 buçuk milyon olan bu rakam bunun 2-3 katına çıkacaktı. Yaklaşık 300 bin göçmeni kendi ülkelerine gönderdik. Türkiye içerisinde yakaladığımız göçmenlerin önemli bir bölümünü ya kendi ülkelerine gönderdik ya da kaçak yollarla Avrupa'ya geçtiler. Bu göç dalgasının durabileceğini kimse düşünmesin, durabilmesi için kaynağında iyileştirmeye ihtiyaç var.

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Batı şuan bir tiyatro oynuyor, bu tiyatronun figüranı da Avrupa'dır. Ağzına ne söylerlerse onu bir papağan gibi tekrarlamaktan başka herhangi bir görevi yoktur. Kendi içindeki birliği kaybetmektedir, İngiltere belki de bunun en temel örneklerinden bir tanesidir.

"TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 180 SAYISININ ALTINA DÜŞTÜ"

Batı terör örgütünü destekler, sözde desteklemez ama ABD dahil, Fransa dahil, PKK/PYD terör örgütünü yeni verdikleri silahlarla, 4 tane AT4 ele geçirdik. Helikopter düşürür, her türlü imhayı sağlayabilir. Ben geçen pazar günü Tunceli'deydim. Orada saatlerce çalıştık, o bölgede 570 terörist vardı 2016 yılının sonunda, geçen hafta gittiğimizde 21 terörist kaldı. 3'ü sakat kiminin kolu yok kiminin bacağı yok. Kimi kalp rahatsızı yerinden kalkamıyor. Kaldı 18... Bunları bedeli ve maliyeti ne olursa olsun yaşatmamamız lazım. Türkiye'de de 180 sayısının altına düştü teröristler. Büyük bir mücadele veriliyor.

"TÜRKİYE İÇERİDE PKK'YI DA DEAŞ'I DA FETÖ'YÜ DE KONTROL ALTINA ALMIŞTIR"

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Sadece terör örgütüyle mücadele etmiyoruz, terör örgütünün arkasındaki büyük bir akılsızlıkla mücadele ediyoruz. Terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 46. Bu da hep beraber millet olarak ortaya koyduğumuz iradenin karşılığıdır. Bugün şehit cenazesine gideceğimiz kahramanımızın 6-7 aylık çocuğu var. Büyük acılar çekiyor ama ailelerine baş sağlığı dilediğimizde anne "Biz ağlamamaya söz verdik, vatan sağ olsun" diyor. Bu sabrı onlara veren Allah'tır. Burada bir büyük çabayı hep beraber gösteriyoruz. Güçlü bir liderlikle Türkiye içeride PKK'yı da DEAŞ'ı da FETÖ'yü de kontrol altına almıştır.

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#Bakan Soylu#Hak-İş#Süleyman Soylu

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