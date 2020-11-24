Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: Kadına sinirlenip vuracağına kendine vur

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"MAĞDUR OLAN KADIN VE ÇOCUKLARI İÇİN ADIMLAR ATILDI"

"Bugün 24 Kasım öğretmenler günü, bu milleti eğiten tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Biz cesaretli milletin evlatlarıyız. Çok ferasetli bir milletin evlatlarıyız. Bizi herkesin gözünün olduğu bir coğrafyadayız. Bizden sonraki nesillerde emeği olacak öğretmenlerimizi şükranla anıyoruz. Bizim de iki öğretmen valimiz var.

Bildiğiniz gibi 25 Kasım Kadına Yönelik şiddetle mücadele günü. Tüm dünyada bu varsa bu sorun küreseldir. Kuran-ı Kerim’de kadına güzel davranılması yönünde ayetler var. Peygamber efendimizin sözleri var.

Burada insanların özel hayatları söz konusu. İnsanlar hangi duygular ile yapıyor. Ne yaparsak bu davranışı değiştirebiliriz. Dünya bu konuda ne yapıyor. Tüm bunları değerlendirmeliyiz.

2012 yılında 6284 sayılı kanun ile önemli adım atıldı. Suçun doğru şekilde analiz edilmesi sağlanmıştır. Mağdur olan kadın ve çocuklara gerekli yardımların sağlanması için adımlar atıldı.

Gerek kolluk birimlerimiz gerek mülki amirlerimiz bir talep geldiğinde hemen tedbir almalıdır.

"İHBARLARDA YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI"

Şimdi 2019 yılı içinde bakanlıklar ile kadına yönelik şiddet ve eylem planı hazırladık ve bir protokol imzalandı. Koruyucu tedbirlere kadar birçok nokta ele alındı. 1 Ocak 2020’de yeni tedbirleri hayata geçirdik. 25 Kasım’da saat 10:00’da Kadına Yönelik şiddetle ilgili bir toplantı yapılacaktır. 81 olan sayıyı Emniyet'te 1005’e, toplam 1086 aile içi şiddete yönelik büro amirliği kuruldu. Bu masalarda görev yapmak üzere 3 bin kadın polis görevli, çok köklü bir eğitim verdik.

10 aylık süreç içinde ihbarlarda yüzde 30 artış yaşandı. İhbar sayısını artırarak örtük olayın kalmamasını istiyoruz. Önleyici tedbir karalarında yüzde 70 artış var. KADES ile 48 bin 86 ihbar aldık, arkadaşlarımızda müdahale etti. KADES programını indime sayısı 620 bin 850.

"BU İDEOLOJİK SAPLANTILI OLAN SÜREÇLERE TESLİM OLMAYIN"

Devlet bütün yetkinliği ile bu konunun üstündedir.

Aile bizim temel direğimizdir. Batı bu değerimize saldırıyor. Kimi zaman ekonomik baskılar. Kimi zaman başka yollar ile.

Bu Anadolu coğrafyasının aile kavramını nasıl yıkarız, bütün dertleri bu.

Bu ideolojik saplantılı olan süreçlere teslim olmayın.

"TABELAYA 2 SLOGAN YAZMAKLA SORUN ÇÖZÜLMÜYOR"

Şiddete karşı elektronik kelepçe ile önlem alıyoruz. 1 Ocak 2020 ile genişletiyoruz. Kararların artırılması için çalışıyoruz.

KADES ile çok önemli bir yol aldık. İllaki burada bir cinayet olması gerekli değil. Bizim görevimiz önleyici olmaktır.

Bu mesele tabelaya 2 slogan yazmakla çözülmüyor. Dertleri işi odağından ayırmak. Dertleri meselenin özünden saptırmak. Herkesin gayret göstermesi lazım. Bu konuda herkesi bir arada görmek istediğimizi söylüyoruz.

Vakaya özel kayıt formu için güncellemeler var. 15 ilde uygulan hizmetin 81 ile yayılması için çalışmalar var.

"Kadına vuracağına kendine vur"

Toplumuz kendi oto-kontrolünü sağlama özelliğine sahiptir. Aile kavramı çok önemli. Kadına vuracağına kendine vur. Bizi baştan çıkarmasınlar. Biz sorumluluklarımız yerine getireceğiz.

Bu milletin her ferdi, özellikle kadınları böyle bir davranışla karşı karşıya getirilemez. Tedbirimizi alalım, kurallar ne diyorsa işletelim."