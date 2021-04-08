Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, 'Güzel haberler gelmeye devam ediyor' mesajıyla duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-10' operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde devam eden operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz. Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor" dedi.



SAYI 8'E YÜKSELDİ



Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şırnak domuz dağında 6️ terörist, oldu 8... Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

Uyyy Uyyy Uyyy

Şırnak domuz dağında



6️⃣ terörist, oldu 8️⃣

Biri de kıpkırmızı...



Kahramanlar, Allah razı olsun

Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.

🤲🏻🤲🏻🤲🏻 https://t.co/gmx756O7OA — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 8, 2021

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