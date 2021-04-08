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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İçişleri Bakanı Soylu, 'Güzel haberler gelmeye devam ediyor' mesajıyla duyurdu
GeriGündem Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, 'Güzel haberler gelmeye devam ediyor' mesajıyla duyurdu
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, 'Güzel haberler gelmeye devam ediyor' mesajıyla duyurdu

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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, 'Güzel haberler gelmeye devam ediyor' mesajıyla duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor" dedi. Öte yandan Bakan Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-10' operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde devam eden operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz. Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor" dedi.

SAYI 8'E YÜKSELDİ

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şırnak domuz dağında 6️ terörist, oldu 8... Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

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