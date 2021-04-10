Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, 2'si 'kırmızı', 3'ü 'turuncu' listede yer alan örgütün sözde üst düzey 5 isminin de aralarında olduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde havadan bombalama, komandoların intikali ve teröristlerle temas anları yer aldı. Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı'nda, 7 Nisan'daki operasyonda havadan çekilen görüntülerde, teröristlerin bulunduğu sığınağın vurulma anı ile Jandarma Özel Harekat timlerinin teröristlerle çatışma ve sığınağın tahliye anları yer aldı. Bu operasyonda, aralarında 'kırmızı' listede yer alan Özgür Gabar ile Fırat Şişman'ın da bulunduğu 6 terörist, etkisiz hale getirildi.







Mardin Bagok'ta, 29 Mart'ta gerçekleştirilen 'Eren- 5' operasyonunda ise 4 teröristin kaçarken, İHA'larla tespit edilerek, vurulması görüntülere yansıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu. Son 10 günde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüleri ortaya çıktı.

CNN Türk muhabiri Mustafa Berber, operasyonlardan öne çıkan detayları anlattı.

Mustafa Berber şu bilgileri paylaştı:

"PKK'nın kış yapılanmasında bulundukları alan bu nokta. 5 Nisan-8 Nisan tarihinde Eren Operasyonları düzenlendi ve toplamda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Onların içinde dikkat çeken bir isim var, o da bölgenin yüzde 60'ından sorumlu olan terörist... Bölgede bir arama tarama faaliyeti yapıldı, 7 Nisan'da operasyon sıcak temas devam etti. Bu bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiler.

"SÖZDE KOMUTA KADEMESİNİN EN ÜST KADEMESİYDİ"

En dikkat çekeni o teröristlerden biri Fırat Şişman... O bölgenin yüzde 60'ında sorumluydu. 25 yıldır bölgede terör örgütüyle birlikte hareket ediyordu ve Özgür Gabar kod adını kullanıyordu. Türkiye'de kırsaldaki en üst düzey teröristti. Sözde komuta kademesinin en üst kademesindeydi. 2015'te Hakkari'de 16 askerin şehit olduğu saldırının sorumlusuydu.

Bir diğer isim de Zeynep Dayan. Zeynep Dayan da bir hafta önce sözde Şırnak sorumlusu olarak görevlendirilmişti ve henüz faaliyete geçemeden etkisiz hale getirildi.

"YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

Eren 5 Operasyonu'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı. Burada da Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi. Hasan Mahmudi sözde Mardin sorumlusuydu, 2015 yılında çukur eylemlerine katılmıştı. Şırnak'ta 2 milyon liralık soygun yaptırmıştı. Murat Karayılan'ın koruması olarak görev yapmıştı.

Son 10 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor."

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