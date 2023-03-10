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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

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#Bakan Soylu#Deprem#Can Kaybı
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 17:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu. Soylu hayatını kaybedenlerinin 6 bin 265'inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

300 bin çadır daha dağıtılacak. Dost ülkelerin kargo uçakları olsun, onlarla getirdiklerimiz var. Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonuyla bunları sağlamaya devam ediyoruz. 53 bin çadır şu ana kadar dağıtıldı. Vatandaşlarımız da bu çadırları kullanıyorlar.

DEPREMLERDE CAN KAYBI 47 BİN 932 OLDU

Şu ana kadar 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi, bunların da 6 bin 265'i yabancı uyruklu... Şu ana kadar da gerek DNA anlamında gerek parmak izi anlamında 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Emniyetimize başvuru sayısı ise toplam 264.

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#Bakan Soylu#Deprem#Can Kaybı

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