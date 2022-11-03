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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında açıkladı! Kılıçdaroğlu tepkisi: Bu dosya açılacak

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Soylu#FETÖ#Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 13:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında elindeki kırmızı dosyayı göstererek söz konusu dosyanın FETÖ'yle mücadeleye ilişkin olduğunu ve adının "FETÖ roman" olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan dosya. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV 100'de canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'yle mücadeleye ilişkin elindeki kırmızı dosyayı gösteren Bakan Soylu, "Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elindeki belgelerle yanıt veren Soylu, "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor? Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil." ifadelerini kullandı.

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Uyuşturucu iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu hakkında başlatılan suç duyurusuyla ilgili Soylu, şahsının, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve İçişleri Bakanlığı'nın üzerine atılı bir iftira olduğunu kaydederek şunları söyledi:

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"Bu iftiranın sahipleri bunları ispatlamak zorundadır. Ve bu iftiranın sahipleri bunları o mahkemede anlatacaklar. Türkiye’nin en önemli kurumlarına ne olduğu belli olmayan birisiyle yanında çıkıp, bir değerlendirme yapıp, devletin bütün kurumlarını aşağılamak, iftira etmek ve onları suça bulaşmış olarak itham etmenin hukuki bir karşılığı olacak. ABD’den üflemeyle öyle olmaz…"

Uyuşturucu raporlarıyla ilgili Soylu, "1. Yalan… diyor ki elimizde bir Türkiye uyuşturucu raporu var. Bu uyuşturucu raporunu kim hazırladı? Bu uyuşturucu raporu bugün mü hazırlandı? Siyaset yapılır ama erdemli yapılır, ahlaklı yapılır. Daha düne kadar tefeci diyordun Londra’dakilere şimdi gidip orada kimle karşı karşıya kalıyorsun? Aklı melül birisiyle karşı karşıyayız. Değeri olmayan itibarı olmayan birisi ve takımla karşı karşıyayız. CHP tarihinin en kötü takımıyla yönetilmektedir." dedi.

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Bu raporların her yıl hazırlandığını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bu rapor sadece 2022 raporu mu 2021 de de çıkarmışız… 2019.. 2018.. de de bu raporu çıkarıyoruz. Bu raporda sadece uyuşturucu ile yakalamalar mı var? Tüm kurumların raporları var. Bu raporda arzla mücadele var. Bir ülkeye arz edilecek uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğu detayları var. Bu raporda aynı zamanda 1'nci bölümde uyuşturucuyla mücadeledeki politikamız var. Adam Allah'tan korkar ya. Benim hayatımın 24 saatinin en az 4-5 saati uyuşturucuyla mücadeleyle geçiyor ahlaksız adam."

 

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#Bakan Soylu#FETÖ#Kılıçdaroğlu

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