Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, bu sözlerle tepki gösterdi: 'Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt HDP ilçe binasındaki görüntülerle ilgili olarak, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Orta doğuyu savaş ve çatışma alanına çevirmek isteyenler diğer taraftan yüzlerce yıl huzurla yaşadığımız coğrafyayı ayırmak isteyenlerin, millet anlayışımızın etkisizleştirilmesi için kurulan oyunlar, terörle imtihan edilen bir coğrafyadayız.



Şunun altını çizmek isterim, Türkiye’de oyun kurmak isteyenlerin oyunlarını başına geçiren bir ekipsiniz sizi tebrik ediyorum. Kendinizi çok geliştirdiniz, terörle mücadelenin bütün dünya ülkelerine nasıl yapılabileceğini ders verecek düzeye geldiniz.



Değerli arkadaşlarım bizim uğraştığımız sadece kendi işimizle bakarak değil bir gözümüzde dünyada gerçekleşen diğer şeyler üzerinde olmalı.



Ülkemizde bulunan terörist sayısını 320’nin altına kadar düşürdük. Eren-5 Operasyonuna başladık. Mağara mağara dolaşıyoruz. Türkiye içerinde vücut bulduramadıkları terör örgütüne Irak’ta Suriye’de güç vermek istiyorlar. Arkasında Amerika ve Avrupa’nın olduğunu biliyoruz. Fransa’nın Avrupa’nın çok akıllılarının gelip bir takım istihbarat eğitimi verdiklerini biliyoruz.



Yığınağın Suriye’ye yapıldığını biliyoruz. Avrupa’nın güçlü devletlerinden birinin bakanı bana, ‘’Biz demokratik bir ülkeyiz, hukuk devletiyiz ama bunlara kanacak değiliz.’’ dedi.



Türkiye’nin yaptığı operasyonların bir sebebi var.



Örgüt mensubu 243 kişi aileleri ile görüşülerek ikna edilip teslim oldu. Yüzde 54 oranında terör eylemleri azaldı. 2850’den 310’a düştü. Şehir yapılanmaları bu işin en kilit noktalarında biridir.



İki gün önce bir siyasi partinin ilçe binasında gördüklerimiz ortadır. Hiç Esenyurt’taki terör manzaralarından bahsettiler mi. Benim kaymakamıma, yargıcıma militan diyenlere bir tek cümle kurdular mı. Esenyurt HDP binasında çıkan manzaralara bir tek yorum yapmıyorlar.



Sizinle birlikte aynı okullarda okumadık mı, ne çabuk aklınızı başınızdan aldılar. Devletimize saldırmayı maharet sanıyorsunuz. Bir şeyleri yanlış anladığınızı biliyoruz. Söylüyoruz, anlatıyoruz. Sadece duvardaki resimleri görmeniz yeterli. Terör örgütüne en çok üye sağlanan yer Esenyurt ilçe binası ben bunu yıllar önce söyledim. 2020 yılında terör örgütüne katılım 53’e düştü, önlemlerimiz sayesinde. Esenyurt ilçe binasına gidip geçmiş olsun desinler bence ortaklarına yanlış yapıyorlar.