Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu böyle duyurdu: Cumhurbaşkanımız talimat verdi, aslanlarımız inlerini başlarına yıktı

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünya üzerinde bir başka ülkede, bir yandan kriminal laboratuvarları olan, siber suçlardan hayvan suçlarına kadar güvenliğin her konusunda faaliyet gösteren bu kadar büyük başka bir jandarma teşkilatı daha bulamazsınız.

İşte onun için bu ülkenin, bu teşkilatının sorumlulukları vardır. Bu milletin evlatları üzerlerine aldıkları hiçbir sorumluluğun altında ezilmemişlerdir.

15 Temmuz'da sadece iktidarı ele geçirmek istemediler, bu aziz milletin hafızasını silmek istediler. İnancını ve mazisini silmek istediler. Zannetmeyin ki 15 Temmuz'u planlayanlar sadece o gece yenildiler. 15 Temmuz'da bu millete diz çökertmeye çalışanlara bu millet izin vermemiştir, bu milletin ferdi olmaktan şükran duyuyorum, onun duyuyorum, gurur duyuyorum.

100 yıldır atalarımızın verdiği hürriyet mücadelesini 15 Temmuz'da da vereceğimizi zannetmediler. Siz onlara bu milletin mücadelesinin bitmeyeceğini söylediniz.

"110 BİN YENİ JANDARMA ALDIK"

110 bin yeni jandarma aldık. Başvuran, ben de jandarma olmak istiyorum diyen vatan evladı sayısı başvuran sayısı 1 milyon 400 bin evladımızdır. Allah hepsinden razı olsun. Onlar bizim arkamızdaki dağdır.

Jandarmamızın profesyonelleşme oranı bugün yüzde 80'in üzerine çıkardık. Sahil güvenliğimiz yüzde 100 profesyonel.

2020'de bunu yıllık 47 bin 763 saate çıkardık. Bu milletten çekinmezler mi? Her saldırıya yükselerek cevap veren bir millet, her saldırıya yükselerek cevap veren bir Türkiye var.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ"

15 Temmuz'dan sonra 476 bin 116 adet terör operasyonu yaptık. Sadece PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: Bunların inlerine gireceğiz dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı.

15 Temmuz'dan bugüne kadar ikna yoluyla 932 örgüt elemanı silah bıraktı, örgütten kaçtı ve teslim oldu. Eskiden bu hain PKK yılda 5 bin eleman katılırdı. Etrafını öyle bir sardık ki boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl sadece 53 kişi bu yıl da 5'i yurtdışında 2'si Almanya 2'si Belçika olmak üzere 24 kişi katılabildi.

"101 EYLEMİ OLUŞMADAN ENGELLEDİK"

2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik.

15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

Yıllardır darbelerle terbiye etmek istedikleri bir ülkenin nasıl bir yük altında neyi başardığını özetlemek için anlatıyorum. Bu devleti küçümsemesinler diye anlatıyorum. Bu ülkeye dil uzatanların, ileri geri konuşup bu ülkeyi aşağılamaya çalışanların karşılarında nasıl bir dağ olduğunu göstermek için anlatıyorum.

Hepimizin sorumlulukları farklı, hepimizin sorumlulukları çoktur. Ailelerinin her şeyi çektiler, darbe gördüler, bir başbakanın idamını yaşadılar. Her şeyi yaşadılar, ABD ve Avrupa'dan parmak sallamaları yaşadılar.

Bizim mesleğimiz, sizin bugünden sonra atacağınız adım, kutlu yürüyüş iki şeyi kaldırmaz: Birincisi rehavettir. Hiçbir zaman rehavete kapılmayacaksınız. Her zaman zihninizle, öğrendiklerinizle, komutanların sizinle öğrettikleriyle beraber sürekli düşünen, uygulayan, hazır olan bir anlayış içinde olacaksınız. Bizim mesleğimizin ikinci kâbusu rutindir. Kendinizi yetiştireceksiniz. Birbirinize güç vereceksiniz, siz komandosunuz, siz dünyanın en güçlü komandolarısınız... Herkes sizi kıskanmalı. Siz dünyanın 1 numaralı komandosusunuz. Gücünüz, cesaretiniz, kuvvetiniz düşmana korku dosta güven vermelidir.

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