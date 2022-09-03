Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: ABD olmasa PKK/PYD olmazdı

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır. HDP, PKK ile beraber ABD'nin uşağıdır. Güvenliğimiz olmasa, geceleyin bir yerden bir yere gitme ihtimalimiz olabilir mi? ABD, PKK/PYD'nin güvenliğini sağlamazsa yarım metre adım atamaz. ABD olmasa PKK/PYD olmazdı. PKK ve PYD'nin patenti Amerika'dır, onların uşağıdır. Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar.

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"TERÖR ÖRGÜTÜ YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE'DE BİTECEK"

Terör örgütü yakın zamanda Türkiye'de bitecek ama sadece o bize yetmez. Etrafımızdaki coğrafyadan söküp atmalıyız. ABD'yi söküp atmalıyız. Açık söylüyorum lafın arkası ve önü yok. Alevi, Sunni, Kürt, Türk... Onun için bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Bizi birbirimize yabancılaştırmaya çalıştırdılar. Ne olursunuz... Bu anneler, bu babalar ne diyorsa ben emirlerine amade oldum. Cumhurbaşkanımız zihnen, kalben gönül olarak bize talimatlandırdı. Bu eylemi, bu duruşu kirletmeye çalışıyorlar.

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Bu millet sıkı durmaktadır, sıkı durmaya da devam etmektedir. Allah razı olsun. Biz içimizde göz yaşımızı dökelim ama artık anneler ağlamasınlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Tek tek çocuklarıyla buluşmalarını istiyoruz. Ben öncelikle her birinize minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyorum.