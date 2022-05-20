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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesi döndü

#Bakan Soylu#Sığınmacı#İçişleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 502 bin sığınmacının gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. Bakan Soylu, "2019 yılından beri İstanbul’a sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih’e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih’te 25 bin, Esenyurt’ta bir azalma oldu. Türkiye kaçak göçle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük.

2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu.

Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor.

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''TÜRKİYE KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE EDİYOR''

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Biz briket evler yapmaya başladığımızda muhalefet kimin parasıyla yapıyorsunuz diyordu. O zaman maliyetler düşüktü, 57 bin 500 biriket evin yapımını tamamladık.

2019 yılından beri İstanbul’a sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih’e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih’te 25 bin, Esenyurt’ta bir azalma oldu. Türkiye kaçak göçle mücadele ediyor.

Şu ana kadar yakaladığımız 100 Afgan’ın 50’sini geri gönderiyoruz. Yakalanan Pakistanlıların yüzde 170’ini geri gönderiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz geçen sene gelenleri de yolluyoruz.

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Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. 2020 yılında 314’e düştü. Cezaevinde 106 bin tutuklu var, dışarıda bırakmadık. Dünyanın en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik.

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#Bakan Soylu#Sığınmacı#İçişleri

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