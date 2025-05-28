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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z milletimize ve tÃ¼m dÃ¼nyaya ÅŸÃ¶yle seslendi, bu yÃ¼zyÄ±l TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± olacak dedi. Biz ÅŸehirlerimizde ve kÄ±rsalda terÃ¶rle mÃ¼cadele, organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadele, uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele, asayiÅŸle ilgili mÃ¼cadele evet bunlarla mÃ¼cadele ama bir alan var ki trafikle ilgili evet trafiÄŸin dÃ¼zen ve gÃ¼ven iÃ§erisinde olmasÄ±yla da ilgili Ã¼zerimizde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶rev var.Â

"TRAFÄ°KTEN SEBEP CAN KAYIPLARINI %50 DÃœÅžÃœRMEMÄ°Z LAZIM"

2023'te bir gÃ¼nde 17 Ã¶lÃ¼m var. Â 2002â€™nin sonunda bir gÃ¼nde Ã¶len sayÄ±sÄ± 24'tÃ¼. Oralardan yani AK Parti ilk iktidara geldiÄŸinde gÃ¼nde 25 20, 2023â€™te 17,4. Â Ben geldiÄŸim zaman almÄ±ÅŸ olduÄŸumuz trafik baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan brifingde baktÄ± ki rakamlar Ã§ok hÄ±zlÄ± yukarÄ±ya gidiyor. Bizim de bir sÃ¶zÃ¼mÃ¼z var sayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n milletin evi KÃ¼lliye'de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bir sÃ¶zÃ¼ var. 2021â€™in ÅŸubat ayÄ±nda sayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z iki sayÄ±lÄ± bir genelge yayÄ±nladÄ± gÃ¼venli trafik gÃ¼venli TÃ¼rkiye mottosuyla dedi ki tÄ±pkÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in tavsiyesi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeler olduÄŸu gibi orada 2030â€™a kadar dÃ¼nyada trafikten sebep can kayÄ±plarÄ±nÄ± %50 dÃ¼ÅŸÃ¼rmemiz lazÄ±m. 2050â€™de de bunu sÄ±fÄ±rlamamÄ±z lazÄ±m. Bunla ilgili bakanlar zirvesi yapÄ±ldÄ± ve deklere edildi. 2050â€™de bu iÅŸi sÄ±fÄ±rlayacaÄŸÄ±z. BakÄ±n biz bunlar iÃ§in bir Ã¼Ã§er yÄ±llÄ±k bir eylem planÄ± yapÄ±ldÄ±. Koordinasyon gÃ¶revini de iÃ§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na verdi.

2020'de Covid dÃ¶nemi olmasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye 5,82'ye indi. 2023'te 7,67'ye Ã§Ä±ktÄ±. ABD ÅŸu anda Rusya'dan ileri duruma geÃ§miÅŸ. Ãœlkeleri kÄ±yaslarken 100 bin kiÅŸi Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z 2030 hedefini gÃ¶sterdi. 2030'a gelindiÄŸinde gÃ¼nlÃ¼k ortalama can kaybÄ± hedefimiz 7,16. Biz yapabileceÄŸimize inanÄ±yoruz, o yÃ¼zden buradayÄ±z. Åžu anda Meclis'te Komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸme devam ediyor. Trafikte gÃ¼venlikle ilgili altyapÄ±ya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Trafik gÃ¼venliÄŸiyle ilgili eÄŸitim de Ã§ok Ã¶nemli. 4 ve 9. sÄ±nÄ±flarda 1 saat zorunlu ders var. EÄŸitim ve Jandarma birimlerimize son 6 yÄ±lda 50 milyon kiÅŸiye eÄŸitim verildi.1 yÄ±lda denetimi yÃ¼zde 50 artÄ±rdÄ±m. Ceza sayÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼zde 44 artÄ±rdÄ±k 10 milyon ceza yazdÄ±k. 10 milyon iÅŸlem yapmamÄ±za raÄŸmen 197 kiÅŸiyi kurtarabildik. Trafikte araÃ§ sayÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼zde 48 artÄ±rdÄ±k. Ekip sayÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼zde 36 artÄ±rdÄ±k. Radar sayÄ±sÄ±nÄ± 2023'ten bu yana yÃ¼zde 17,5 artÄ±rdÄ±k.ÂTrafik denetiminde bulunan emniyet ve jandarmamÄ±zÄ± yaka kamerasÄ± 42 bine Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. KameralarÄ± ASELSAN yapÄ±yor. Biz istediÄŸimiz zaman GAMER'den arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaka kamerasÄ±na baÄŸlanabiliyoruz.Yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§akarla ilgili toplumumuzda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir nefret oluÅŸmuÅŸtu. 1 maddelik bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±k. Ceza 138 bin lira oldu ehliyeti 30 gÃ¼n geri alÄ±nÄ±yor aracÄ± da 30 gÃ¼n trafikten men ediliyor. 1 yÄ±lda 100 bin araÃ§ denetlenmiÅŸ 6 bin ceza iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Valiler toplantÄ±sÄ±nda kamu ya da Ã¶zel araÃ§ta kanunsuz Ã§akar kullanÄ±lÄ±yorsa kendilerine gÃ¼venmesinler dedim. Ben valilerime talimat verdim.En fazla Ã¶lÃ¼me neden olanlardan ilki hÄ±z ihlali. ArdÄ±ndan ÅŸerit izleme, geÃ§iÅŸ Ã¶nceliÄŸi, arkadan Ã§arpma ve kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali. Bu 5 cezayÄ± masaya yatÄ±rdÄ±k. 2024'te Ã¶lÃ¼mlÃ¼ kazalardaki hÄ±z ihalilinin toplam kural hatalarÄ± iÃ§indeki oranÄ± yÃ¼zde 47,2. 2024'te hÄ±z kazalarÄ±nda her gÃ¼n 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re; kazalarÄ±n yÃ¼zde 79'u yerleÅŸim yeri, yÃ¼zde 21'i yerleÅŸim yeri dÄ±ÅŸÄ±nda meydana geliyor.

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