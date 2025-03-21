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Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 97 şüpheli gözaltına alındı

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#Ali Yerlikaya#İmamoğlu Soruşturması#Sokak Olayları
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 97 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 23:35

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması sonrası Türkiye genelinde gerçekleşen sokak olaylarında 97 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.

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#Ali Yerlikaya#İmamoğlu Soruşturması#Sokak Olayları

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