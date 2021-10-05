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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Çataklı, '15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 10 bin 850 operasyonda, 4’ü kırmızı, 10 turuncu olmak üzere 39’u sözde üst düzey, 127 terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

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Çataklı’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

15 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında 10 bin 850 operasyonda, 4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurt içindeki terörist sayısı bugün 189’un altına inmiştir..

Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bugün sabah saatleri itibariyle 'Sahil Rüzgarı 2' operasyonlarına başladık 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu çalışma turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist