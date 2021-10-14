Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a yanıt

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Çataklı'nın açıklaması şu şekilde:

Ümit Özdağ dün akşam katıldığı bir programda silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğini söylemiştir.

En iyi ihtimalle unutkanlık yaşıyor olabilir biz hatırlatalım:

Kendisi adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlemiş olan 2 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır.

Yusufeli Asl. Cez. Mah. 2012/57 Esas ve 2013/5 sayılı Kararı ile resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15.01.2013 tarihinde kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir.



Ayrıca;



2019 yılında 6136 sayılı Kanunda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30.12.2020 ve 27.07.2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir.

Sonuç:

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Ümit Özdağ adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır.

Kendisine tavsiyemiz: Acilen doktoruna başvurmasıdır! Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz ise bu kişiyi ciddiye almamalarıdır.