Son dakika... İçişleri açıkladı: Mardin'de gri kategoride yer alan Süleyman Öztürk etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Cilo kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında Van’da 3, Mardin’de 1 olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.''

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