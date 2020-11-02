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Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri açıkladı: 2 terörist teslim oldu

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Son dakika... İçişleri açıkladı: 2 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor, ikna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188’e yükseldi.

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