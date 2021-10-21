Son dakika: İçişleri acı haberi duyurdu! Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü. Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah" mesajını paylaştı.
İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı...
Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü.
Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah.
Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 21, 2021
Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah.
Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az
Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?