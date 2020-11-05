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DHA - İHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... İbrahim Kalın duyurdu: Tedavim başarıyla tamamlandı

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Son dakika... İbrahim Kalın duyurdu: Tedavim başarıyla tamamlandı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisinin sona erdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ''Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yaklaşık 2 hafta önce başlayan Covid-19 tedavisi tamamlandı.
Yakalandığı Covid-19 hastalığını gördüğü tedavi ile atlatan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavisinin tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Covid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kalın, geçen 31 Ekim'de, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini yine Twitter'dan duyurmuştu.

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