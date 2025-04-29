Son dakika... İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması... 18 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ve adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 18 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 18 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden 18'i tutuklandı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.





TUTUKLANMASI İSTENEN ŞÜPHELİLERİN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 30 şüpheliden 10'u hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.

Savcılığın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, "Ekrem İmamoğlu liderliğinde teşkil edilen çıkar amaçlı suç örgütü" ifadesi kullanılarak, şüpheliler Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma neticesinde "usulsüz bağış toplama" suçundan 8 Ağustos 2024'te iddianame düzenlenip dava açıldığı hatırlatıldı.

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Yazıda, dava dosyası kapsamında ifadeleri alınan tanıkların, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz , Ertan Yıldız ve Adem Soytekin olmak üzere birçok kişi hakkında, "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "haksız mal edinimi" iddiaları üzerine 18 Ekim'de resen soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında, tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporları alındığı belirtilen yazıda, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı, nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerinin örgütlü bir şekilde işlendiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.