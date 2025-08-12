×
Son dakika... İBB'ye yönelik yeni operasyon: 14 gözaltı kararı

#İBB#Jandarma#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 08:31

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in ihaleler üzerinden menfaat sağladığı iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanından 13'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Son dakika... İBBye yönelik yeni operasyon: 14 gözaltı kararı

Bu kapsamda, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildi.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Son dakika... İBBye yönelik yeni operasyon: 14 gözaltı kararı

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alındı.

Firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

