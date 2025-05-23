Son dakika: İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu: Gözaltılar var

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Dün İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 13'ü tutuklanmıştı. Bugün sabah saatlerinde çok sayıda önemli isme yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanan kilit isimler arasında Murat Abbas, iş insanı Ahmet Çiçek, Ertan Yılmaz gibi isimler bulunuyordu. Bu isimlerin verdikleri ifadeler ışığında yeni dalga operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bugün gizli tanık ve itirafçıların ifadeleri kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın bildirdiğine göre, İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu gözaltına alındı. Kasapoğlu 6 Nisan'da 2. dalgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da 3. dalgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Alpay da 4. dalgada gözaltına alındı. İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın hakkında da yakalama kararı alındı ve sabah saatlerinde gözaltına alındı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Muhtarlıklar Genel Müdürü Yavuz Saltık da gözaltına alınan isimler arasında.

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Ekipler çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Dün İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik de soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da 7 kişi daha gözaltına alındı.

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