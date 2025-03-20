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Son dakika: İBB’deki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda sıcak gelişme: Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Yolsuzluk
Son dakika: İBB’deki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda sıcak gelişme: Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 16:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edilirken, gözaltına alınan bazı şüphelilerin de itirafçı olmak istedikleri öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 87 şüpheli dün gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 200'ün üzerindeki ihalede usulsüzlük tespit edildi.

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BAZI ŞÜPHELİLER İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Bazı şüphelilerin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak istediği öğrenildi.

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Yolsuzluk

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