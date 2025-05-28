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Son dakika: İBB soruşturmasında Seyfi Beyaz ev hapsiyle tahliye edildi

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#Seyfi Beyaz#Ekrem İmamoğlu#İBB
Son dakika: İBB soruşturmasında Seyfi Beyaz ev hapsiyle tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 09:40

Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Seyfi Beyaz etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Beyaz, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

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CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, Seyfi Beyaz’la ilgili gelişme hakkında şu bilgileri paylaştı:

Tahliye edilen ilk isim değil kendisi. Daha öncede etkin pişmanlık kapsamında ifade veren isimler de söz konusu. Yolsuzluk soruşturmasında Seyfi Beyaz’la birlikte 4 isim yer alıyor. Murat Abbas, Ahmet Çiçek ve Ertan Yıldız tahliye edilmişlerdi, ev hapsi şartı ile. Son isim de Seyfi Beyaz oldu.

"5 MİLYON LİRA RÜŞVET İSTENDİ" İDDİASI

Kendisi iş insanı aynı zamanda Beyaz İnşaat’ın hissedarlarından. Tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde de dikkat çekici detaylar vardı. Bakırköy’de bulunan alışveriş merkezi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüştü. Konu ile ilgili CİMER’e ihbarda bulunduğunu beyan etmişti. Son gelişme de Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verip ev hapsi şartı ile tahliye edilmesi oldu.

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