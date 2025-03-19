Son dakika: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor...

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‘CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.
İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özel, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır. Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İştiraklerde usulsüz ihale ve rüşvet tespit edildi" denildi.
CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detayları açıkladı; "Cumhuriyet Başsavcılığımızla resen başlatılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama nedeniyle ifadeleri alınan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, bazı iş adamlarıyla haksız kazanç sağladıkları, parayı akladıkları, transferde gizli kasa kullanıldığı beyanları vardır. Mülki müfettişlik tarafından tanzim edilen rapor neticesinde soruşturma başlatıldı.
Çıkar amaçlı suç örgütü lideri İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İBB yönetimine getirdiği, kendi altyapılanmalarını oluşturdukları, doğrudan temin, hizmet alımı yönünden ihaleye fesat karıştırma, hukuku ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildiği, Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin hizmet alımı işlerine yüksek fiyat verilerek iş aldıkları, bir çoğunu tamamlamadıkları, bir çoğu da naylon fatura düzenlenerek kişisel zenginleşmeyle kullanmaları, hukuka aykırı şekilde temin edilerek kullanılarak, örgüt üyelerinin ilk avanslarını Ekrem İmamoğlu'na aktardıkları ve şirketlere aktardıkları, iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla ödemelerin yapıldığı, birçok işyerinden rüşvet istendiği, belediye encümen kararıyla zorla para alınmaya çalışıldığı, MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri ve diğer delilleri ile tespit edilmiş olup bu şahıslarla alakalı 100 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri kapsamında talimat verilmiştir."
CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan, son gelişmelere ilişkin açıklamasında "Gözaltı ve arama kararı var. Arama neticesinde elde edilen bilgi ve belgelere ilişkin soruşturma genişletiliyor. Ongun ve İBB Belediye Başkanı mali konu olduğu için hassas. Para aktarımı yasal mı, milyonlarca lirayı gazeteci ve medya kurumlarına aktaramaz. Bu da yasal çerçevede. Rekabet koşullarının oluşmadığını görüyoruz. Ticaretin olağan akışı içinde olmayan uçuk bir ihale ve uçuk şekilde gerçekleşmesi var. İnsanların vergilerinden oluşan kaynaklar var. Ekranlarda izliyoruz. Polis tedbiri olduğuna göre ciddi soruşturma var. Resmi açıklamalara bakmak gerekir. Yasal da bir süreç. Hem gözaltı hem de aramalar cumhuriyet başsavcılığının izniyle gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sosyal medya hesabından, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda" şeklinde açıklama paylaştı.
İmmaoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldığı öğrenildi.
İBB Başkanı İmamoğlu, konutundaki arama ile ilgili görüntü paylaştı. Evinden paylaşım yapan imamoğlu, "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gaspetmeye çalışan benim sevgili polislerimi bu ülkenin emniyet güçlerini, bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullu'nun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Ama yılmayacağımı bilmenizi isiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi millete emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla, mücadeleye devam edeceğim" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı.