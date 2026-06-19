Son dakika: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal bulundu! Gözaltı sayısı 8'e yükseldi

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Olay, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında Feyzullah Mahallesi Sidar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olayı gören Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Erhan Karaal'ın bulunması ve onu kaçıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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ERHAN KARAAL BULUNDU! GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Maltepe’de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı. Tuzla’da bulunan Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2’sinin dün, 6'sının da gece saatlerinde olmak üzere toplam 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın Karaal'ın evinin önünde durduğu ve bindirildikten sonra hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

BEN 4 KİŞİYİ NET GÖRDÜM'

Dün geceden beri Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde beklediklerini söyleyen Erhan Karaal’ın eşi Ayşe Toprak Karaal, olayla ilgili konuştu. Karaal, “Dün eşim işten geldikten sonra yemek yedik. Daha sonra yürüyüş yapmak için sahile inecektik. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarı çıktı. Kızım biraz ilerideydi. O sırada iki kişi eşimi yakalayıp kafasına vurarak aracın içine attı. Komşularımız bağırmaya başladı. Bir arkadaşım da olay yerine geliyordu. Bana ‘Aracı tespit ettim’ dedi. Ben de cama çıktım. Camdan eşimin kafasına vurularak aracın içine atıldığını gördüm. Büyük kızım da o sırada koşarak aşağı indi. Araç hızla uzaklaşırken polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

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Arkadaşım da aracın arkasından koştu ancak yetişemedi. Biz 17 yıldır aynı mahallede oturuyoruz. Komşularımız da hemen aşağıya indi ama ne olduğunu anlayamadık. Hayatımızda ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz. Ben 4 kişiyi net gördüm ancak 5 kişi olup olmadığını yukarıdan seçemedim” dedi.

'TELEFONUNUN KARTAL'DA BOŞ BİR ALANDA SİNYAL VERDİĞİ GÖRÜLDÜ'

Telefonun bir süre sonra sinyal verdiğini belirten Karaal, “Bizde ‘iPhone Bul’ uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli telefonlara bakıyordu. Bir ara ağlayarak ‘Anne, babamın telefonu açıldı’ dedi. Çok sevindik ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdik. Polisler bölgeye gitti. Telefonun Kartal’da boş bir arazide sinyal verdiği görüldü ancak henüz bulunamadı. Bana da bulunduğuna dair bir bilgi ulaşmadı. Bizim hiçbir hasmımız yok. Yıllardır aynı mahallede yaşıyoruz. Kimseyle bir sorunumuz olmadı. Eşim son derece efendi ve duygusal bir insandır. Karıncayı bile incitmez. Bu olay karşısında hepimiz şok olduk. Daha önce herhangi bir tehdit de almadık. İki kızım var, okula gidiyorlar, sahilde bisiklet sürüyorlar. Eğer bir tehdit söz konusu olsaydı eşim mutlaka tedbir almamızı isterdi. Ancak hiçbir uyarı ya da tehdit olmadı” diye konuştu.

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