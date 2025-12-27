Son dakika... İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse 'Zimmet’, ‘İrtikap’, ‘Rüşvet vermek’, ‘Rüşvet almak’ ve ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçlarından gözaltına alındı.



CNN Türk muhabiri Merve Tokaz gelişmeleri canlı yayında şöyle aktardı;

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik zimmet, irtikap, ihale fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delillerle tespit edilen dört şüpheli hakkında 26.09.2025 tarihinde arama, yakalama, gözaltı işlemi aynı zamanda konut ve iş yeriyle ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icraatına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.

"Çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan dört şüphenin kolluk biriminde ifade işlemleri devam etmektedir kamuoyunun bilgisine duyurulur " şeklinde yapılan bir açıklamayla duyurdu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durumu."

