Son dakika... İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu Mahir Polat'ın, tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istemişti.

EV HAPSİ KARARI

Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Mahir Polat'ın cezaevine alındığı günden itibaren şikayetleri devam etti ve her şikayette doktor muayeneleri yapıldı. Şu anda Adli Tıp'ta muayene yapıldı. Adli Tıp bazı tetkikler istedi. Dün de o tetkikler hastanede yapıldı. O sonuçlar Adli Tıp'a intikal ettiğinde kurul karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.