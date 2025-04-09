×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi

Güncelleme Tarihi:

#Mahir Polat#İBB#Son Dakika
Son dakika... İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 17:52

İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu Mahir Polat'ın, tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istemişti. 

EV HAPSİ KARARI

Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Mahir Polat'ın cezaevine alındığı günden itibaren şikayetleri devam etti ve her şikayette doktor muayeneleri yapıldı. Şu anda Adli Tıp'ta muayene yapıldı. Adli Tıp bazı tetkikler istedi. Dün de o tetkikler hastanede yapıldı. O sonuçlar Adli Tıp'a intikal ettiğinde kurul karar verecek" ifadelerini kullanmıştı. 

Gözden KaçmasınCHPli Şahbaz: Mahir Polatın yeri cezaevi değil, ailesinin yanıdırCHP'li Şahbaz: Mahir Polat'ın yeri cezaevi değil, ailesinin yanıdırHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahir Polat#İBB#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!