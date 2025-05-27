Son dakika... İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, sorgu işlemleri sırasında İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz soruşturmadan şu detayları paylaştı:

O görüntülerin kaydedildiği saatler akşam 8 suları. Kameraman arkadaşım İlayda Naz Yalçınkaya kayıt altına aldı o anları. Başlangıçta her şey normaldi diyebiliriz. İBB Başkanvekili Nuri Aslan her yolsuzluk soruşturmasında olduğu gibi yine sulh ceza hakimliğine geldi. Adliyenin prosedürleri var. Sulh ceza hakimliği süreci başladıktan sonra koridorla hakimliklerin bulunduğu noktaya bariyer çekilir. Koridorun arkasına avukatlar dışında hiç kimse alınmaz. Dün akşam Nuri Aslan o noktaya girmek istedi.

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NURİ ASLAN'DAN TEHDİT

Adliyenin güvenlik personeli sözlü olarak uyardı. Aslan ısrarla hakimliklerin bulunduğu noktaya geçmek istedi. Görevliler tarafından ikinci kez uyarıldı. Sonrasında Nuri Aslan, ‘Valiliğin önüne giderim, yakarım, adliyeyi de yakarım, görevimi de yakarım.’ şekillinde bir takım sözlü olarak bir takım tehditler savurmaya başladı.