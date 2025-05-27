×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#İBB#İSTANBUL#MAHKEME
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 11:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, sorgu işlemleri sırasında İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz soruşturmadan şu detayları paylaştı:

O görüntülerin kaydedildiği saatler akşam 8 suları. Kameraman arkadaşım İlayda Naz Yalçınkaya kayıt altına aldı o anları. Başlangıçta her şey normaldi diyebiliriz. İBB Başkanvekili Nuri Aslan her yolsuzluk soruşturmasında olduğu gibi yine sulh ceza hakimliğine geldi. Adliyenin prosedürleri var. Sulh ceza hakimliği süreci başladıktan sonra koridorla hakimliklerin bulunduğu noktaya bariyer çekilir. Koridorun arkasına avukatlar dışında hiç kimse alınmaz. Dün akşam Nuri Aslan o noktaya girmek istedi.

Son dakika... İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

Haberin Devamı

NURİ ASLAN'DAN TEHDİT

Adliyenin güvenlik personeli sözlü olarak uyardı. Aslan ısrarla hakimliklerin bulunduğu noktaya geçmek istedi. Görevliler tarafından ikinci kez uyarıldı. Sonrasında Nuri Aslan, ‘Valiliğin önüne giderim, yakarım, adliyeyi de yakarım, görevimi de yakarım.’ şekillinde bir takım sözlü olarak bir takım tehditler savurmaya başladı.

Gözden KaçmasınİBBde seçim günü İBB Başkanvekili CHPnin adayı Nuri Aslan olduİBB'de seçim günü! İBB Başkanvekili CHP'nin adayı Nuri Aslan olduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınİBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonunda 25 kişi tutuklandıİBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonunda 25 kişi tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İBB#İSTANBUL#MAHKEME

BAKMADAN GEÇME!