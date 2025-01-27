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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında basın toplantısındaki konuşması nedeniyle soruşturma

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#Ekrem İmamoğlu#İbb#Soruşturma
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında basın toplantısındaki konuşması nedeniyle soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 11:41

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü basın toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak, soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği bildirildi.

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#Ekrem İmamoğlu#İbb#Soruşturma

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