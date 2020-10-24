Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı.. İmamoğlu’ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.



İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ‘’ Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum.’’ açıklamasında bulundu.



İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:



''Kıymetli vatandaşlarımız, tabi ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü yine kovid testi oldum ve negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 9 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye gelince, dün akşamı hastaneyi geçirdim. Ve test olduk. Ve bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu.



Şu an aslında iyiyim, ateşim fena değil. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin duyarlılık göstermesi şarttır.''





Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

İBB SÖZCÜSÜ DUYURDU



İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020



CHP’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



CHP Twitter’dan, ‘’Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz. Sağlığına kavuşarak, bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz.’’ açıklamasında bulundu.



KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.



SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini, iletti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından, "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." notuyla paylaştı.



VALİ YERLİKAYA'DAN KORONAVİRÜSE YAKALANAN İMAMOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." notuyla paylaştı.



MUHARREM İNCE'DEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI



CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, ''Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu 'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tedavileri devam eden yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum.'' açıklamasında bulundu.



İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘’ Geçmiş olsun @ekrem_imamoglu Başkanım. Acil şifalar diliyorum.’’ dedi.



MANSUR YAVAŞ’TAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu 'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız.’’ İfadelerini kullandı.