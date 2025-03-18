Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Peki hukuki süreç nasıl işleyecek?

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İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.

SELVİ: HUKUKİ OLARAK TÜM YOLLAR TÜKENMİŞ DEĞİL

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında kararı değerlendirdi:

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bu kararı veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişiyle ilgili bir durum. O dönemde KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi YÖK tarafından tanınmıyordu ve bilinmiyordu. 93 yılından sonra tanınırlığı gerçekleşmiş. Burada hukuki olarak tüm yollar tükenmiş değil. İmamoğlu'nun aday adayı olması nedeniyle aday olması için üniversite mezunu olması gerekiyor. Bu nedenle aday olamaz. Bölge idare mahkemesine başvurur. Olmazsa İstinaf mahkemesine orada da kabul edilmezse Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaktır." dedi.

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Hukukçu Zeki Arıtürk ise konuya dair şöyle konuştu:

Diyelim İmamoğlu bir mimar olsaydı yaptıkları tüm projeler iptal edilecekti. Ancak belediye başkanı olmak için lise mezunu olmak yetiyor. Eğer devlette işletme mezunu olduğu için bir maaş aldıysa bir iş yaptıysa bununla ilgili bazı sonuçları olabilir. Bu sondan sonraki kısım idari mahkemesi nihai kararı söyleyecek. İmamoğlu'nun savunmaları alınacak. Karşılıklı bilgi ve belge sunulacak. Siz eskiden bu elektronik ortamlarda sınav yokken, diyelim sınava girdiniz, hile yaptınız, kazanmış gibi yaptınız ve doktor oldunuz diyelim. Bu kararda diyor ki sizin artık doktorluğunuz geçerli değildir.