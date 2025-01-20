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SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma

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#Ekrem İmamoğlu#Soruşturma#İBB
SON DAKİKA İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 13:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından resen soruşturma başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan resen soruşturma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum.

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SON DAKİKA İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma

CHP GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında sosyal medyadaki bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın ifadeye çağırıldı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma

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