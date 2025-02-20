Güncelleme Tarihi:
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul’da etkili olan kar yağışı ile ilgili son bilgileri paylaştı.
Prof. Dr. Şen’in açıklamaları şöyle:
Arnavutköy’de 7-8 santimlik bir kar var. Gece kar yağmadı, sistem değişti, rüzgarın yönünden dolayı. Sabah saatlerinden itibaren tekrar başladı. Akşam kar yağışı yoğunlaşacak.
Esas kar yağışı bugün başlayacak.Kar yağışı Boğaz çevresinde yeniden başladı. İlerleyen saatlerde İstanbul'un geneline yayılacak. Öğle saatlerinden itibaren de kuvvetlenecek. Öğleden sonra, gece ve yarın kuvvetli kar yağışı var İstanbul'da.
Ulaşıma dikkat etmek lazım. Aracınızla bugün dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanın. Hatta işiniz yoksa hiç çıkmayın. En güvenli yer evinizdir.
Kar yağışı kentte çeşitli noktalarda etkisini sürdürürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında, yoğunluk saat 10:15 itibari ile yüzde 29 olarak ölçüldü.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, kar yağışının şiddetini artırarak hafta başına kadar sürmesi bekleniyor. Yağışın 3 gün daha sürmesi beklenirken, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
AKOM İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ile ilgili yeni bir uyarıda bulundu. AKOM'dan gelen açıklamada, 'Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.' ifadeleri kullanıldı.
Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Altay Kar Fırtınası dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’a giriş yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece’de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini giderek arttırdı. Kar yağışı ilerleyen saatlerde Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş’da da etkisini gösterdi. Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Havalimanı İkitelli istikametinde Fenertepe gişelerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın için bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.
İBB karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yaptı. İstanbul Havalimanı çevresinde de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Havalimanında, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Gece saatlerine doğru kar yağışı İstanbul genelinde daha çok etkili olmaya başladı. Bugün kar yağışının şiddetini artıracağı, haftasonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeni ile cuma günü de okullar tatil olacak mı sorusuna İstanbul Valisi Davut Gül cevap verdi Vali Gül, Meteorolojik verilere göre karar verileceğini bildirdi.
İstanbulL'da gece saatlerinde Kağıthane ve çevre ilçelerde gökyüzünde görülen pembe bulutlar heyecana neden oldu.
İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü. Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı. Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, (DHA)
Dün sabah saatlerinden itibaren kar İstanbul'da hayat olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul havalimanı çevresi, Başakşehir ve Arnavutköy civarında yoğun kar vardı.Saatler ilerledikçe yollar da beyaza büründü. Araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar yolda kaldı.Arnavutköy’de bir İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur oldu,, uzun araç kuyruğu oluştu.
ULAŞIMDA İZDİHAM YAŞANDI
Metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk vardı. Merdivenlerde izdiham oluştu.
Tedbirlerin artırıldığı İstanbul'da Valilik vatandaşa uyarılarda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması ve kar lastiği bulunmayan özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıldı.
İhtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiği hatırlatıldı.