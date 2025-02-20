KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Dün sabah saatlerinden itibaren kar İstanbul'da hayat olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul havalimanı çevresi, Başakşehir ve Arnavutköy civarında yoğun kar vardı. Saatler ilerledikçe yollar da beyaza büründü. Araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar yolda kaldı. Arnavutköy’de bir İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur oldu,, uzun araç kuyruğu oluştu.

ULAŞIMDA İZDİHAM YAŞANDI

Metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk vardı. Merdivenlerde izdiham oluştu.



Tedbirlerin artırıldığı İstanbul'da Valilik vatandaşa uyarılarda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması ve kar lastiği bulunmayan özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıldı.

İhtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması gerektiği hatırlatıldı.